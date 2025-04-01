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09:29, 1 апреля 2025Россия

Власти российского региона в третий раз увеличили выплату контрактникам

Власти Приморья в третий раз с начала 2025 года увеличили выплату контрактникам
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Приморского края в третий раз с начала 2025 года увеличили выплату контрактникам. Информацию подтвердили в правительстве российского региона.

До 1 января в Приморье платили добровольцам 800 тысяч рублей, затем — миллион рублей, с середины февраля — 1,6 миллиона рублей. Теперь сумма выросла еще на 500 тысяч. Заключившие контракт в Приморском крае получат 2,5 миллиона рублей с федеральной доплатой.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что бойца специальной военной операции из Свердловской области на два года оставили без денежной выплаты из-за опечатки в одной букве.

Парламентарий подключил к разрешению ситуации представителей военной прокуратуры. Российскому военнослужащему уже перечислили положенные деньги.

ЖЗЛ
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