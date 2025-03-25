В российском регионе бойца СВО на два года оставили без выплаты из-за опечатки

Депутат Иванов: Свердловского бойца СВО оставили без выплаты из-за опечатки

Бойца специальной военной операции (СВО) из Свердловской области на два года оставили без денежной выплаты из-за опечатки в одной букве. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале.

По сведениям парламентария, боец из региона ушел на фронт по мобилизации в 2022-м. В декабре того же года во время минометного обстрела мужчина получил тяжелое ранение.

Иванов уточнил, что единовременная выплата по ранению от Минобороны пришла военному как положено. Документы для страховой из части отправили в срок. Однако далее, по словам депутата, возникла проблема.

«Одна буква решила все. Со слов заявителя, в отправленных для страховой бумагах его статус был указан как контрактник, а не мобилизованный: стояла буква "К" вместо "М". Страховая закономерно отправила документы обратно в воинскую часть с требованием устранить неточность», — написал Иванов в посте.

Парламентарий подчеркнул, что замена одной буквы на другую заняла два года. И никакие усилия бойца не смогли сократить этот срок, отметил он.

Иванов подключил к разрешению ситуации представителей военной прокуратуры. Военнослужащему уже перечислили положенные деньги.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге сыну бойца СВО отказали в выплатах из-за родни на Украине.