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15:07, 1 апреля 2025Мир

Союзник России захотел создать военный альянс со страной НАТО

Президент Вучич: Сербия и Венгрия движутся к созданию военного альянса
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал расширение стратегического сотрудничества Сербии и Венгрии в сфере обороны, а также проведение ими максимального числа совместных мероприятий в 2025 году. Его слова приводит Радио и Телевидение Сербии (РТС).

«Стратегическое сотрудничество Сербии и Венгрии в сфере обороны — один из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества. (...) Премьер [Венгрии Виктор] Орбан и я высказали наши желание и намерение ускорить сближение в сфере обороны», — заявил Вучич.

В ходе визита министра обороны Венгрии Криштофа Салаи-Бобровницки в Сербию главы военных ведомств двух стран подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в этой сфере. На брифинге по итогам церемонии Вучич подчеркнул, что стороны движутся к созданию «военного альянса или военного союза Сербии и Венгрии».

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин подтвердил, что Белград будет продолжать курс на сотрудничество с Россией, несмотря на давление Запада. Он заявил, что считает Сербию ключевым союзником России в Европе.

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