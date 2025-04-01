Союзник России захотел создать военный альянс со страной НАТО

Президент Вучич: Сербия и Венгрия движутся к созданию военного альянса

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал расширение стратегического сотрудничества Сербии и Венгрии в сфере обороны, а также проведение ими максимального числа совместных мероприятий в 2025 году. Его слова приводит Радио и Телевидение Сербии (РТС).

«Стратегическое сотрудничество Сербии и Венгрии в сфере обороны — один из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества. (...) Премьер [Венгрии Виктор] Орбан и я высказали наши желание и намерение ускорить сближение в сфере обороны», — заявил Вучич.

В ходе визита министра обороны Венгрии Криштофа Салаи-Бобровницки в Сербию главы военных ведомств двух стран подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и документ о реализации стратегического сотрудничества в этой сфере. На брифинге по итогам церемонии Вучич подчеркнул, что стороны движутся к созданию «военного альянса или военного союза Сербии и Венгрии».

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин подтвердил, что Белград будет продолжать курс на сотрудничество с Россией, несмотря на давление Запада. Он заявил, что считает Сербию ключевым союзником России в Европе.