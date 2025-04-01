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14:40, 1 апреля 2025Россия

Жене без вести пропавшего на СВО россиянина перестали перечислять деньги

Депутат Иванов: Жене пропавшего бойца СВО из Казани перестали перечислять деньги
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жене без вести пропавшего на специальной военной операции (СВО) бойца из Казани перестали перечислять положенные деньги. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в Telegram-канале.

Россиянка отметила, что ее супруг перестал выходить на связь в феврале 2024 года. Военного официально признали пропавшим без вести, его родственникам стали предоставлять денежное довольствие, пояснил парламентарий.

«В первые месяцы женщина получала выплаты как положено. Однако осенью, как, видимо, поняла заявительница, статус мужа был ошибочно изменен», — поделился Иванов.

Депутат направил запрос в прокуратуру Центрального военного округа (ЦВО). После вмешательства в проблему парламентария выплату денег пообещали возобновить.

Ранее сообщалось, что в Брянской области бойца спецоперации оставили без выплат из-за отсутствия регистрации.

ЖЗЛ
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