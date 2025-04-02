54-летняя Наоми Кэмпбелл в мини-платье посетила концерт предполагаемого экс-возлюбленного

Супермодель Наоми Кэмпбелл в мини-платье появилась на концерте певца Usher

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в откровенном наряде посетила выступление предполагаемого экс-возлюбленного. Материал публикует Daily Mail.

54-летняя манекенщица вышла на сцену на концерте американского певца Usher в Лондоне. Она появилась перед зрителями с распущенными волосами, в блестящем мини-платье с разрезом и остроносых туфлях на шпильках.

По слухам, у знаменитостей был короткий роман в 2004 году, после чего они расстались на фоне заявлений, что Usher было скучно в отношениях, а Кэмпбелл считала его окружение «слишком контролирующим». Однако впоследствии музыкант утверждал, что не состоял в романтической связи с моделью, добавив, что считает ее другом и замечательным человеком.

В ноябре 2024 года Usher раскрыл неожиданный секрет моложавой внешности.