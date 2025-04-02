Американский турист случайно положил в багаж пистолет и заметил это только в Японии

NHK: Турист случайно положил в багаж пистолет и признался по прибытии в Японию

Собиравшийся в Японию американский турист случайно положил в багаж пистолет и заметил это только по прибытии в азиатскую страну. Об этом сообщает NHK.

Так, 73-летний мужчина без проблем прошел все досмотры в аэропорту штата Гавайи, а затем и в авиагавани Кансай во время пересадки, после чего прибыл в Осаку 22 марта. Уже в отеле он заметил, что в чемодане есть оружие, которое он обычно носил с собой для самообороны. На следующий день турист должен был отправиться в круиз на корабле и честно признался членам экипажа в содеянном.

Полиция арестовала американца и изъяла револьвер. В ходе расследования выяснилось, что у туриста с собой также были пули, однако он их выбросил. Мужчина испугался, что хранение оружия и патронов приведет к еще более серьезным последствиям.

Ранее в австралийском городе Мельбурн 17-летний подросток попытался сесть в самолет с дробовиком и патронами. Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 6 марта, в аэропорту Авалон.