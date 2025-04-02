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14:10, 2 апреля 2025Бывший СССР

Еще одна постсоветская страна разработала закон об иноагентах

Депутат от ПКРМ Молдавии Диана Караман разработала проект закона об иноагентах
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Молдавии разработан проект закона об иноагентах. Инициативу представила депутат от Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Диана Караман.

«Закон направлен на обеспечение прозрачности деятельности юридических и физических лиц, получающих финансирование от внешних источников и участвующих в политических, экономических, социальных процессах в Республике Молдова», — говорится в документе.

Согласно положениям проекта закона, иноагенты будут обязаны отчитываться об использовании иностранного финансирования, а также указывать свой статус в публикациях и других материалах. В случае нарушения им грозит штраф до 200 тысяч леев.

Ранее парламент Грузии одобрил копию закона США об иноагентах. За новую версию закона об иноагентах вместо принятой в мае 2024 года высказались 86 депутатов.

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