Еще одной европейской стране спрогнозировали ущерб от пошлин Трампа

Глава МИД Польши Сикорский: Наша экономика тесно связана с немецким автопромом

Экономика Польши тесно связана с немецким автопромом, по этой причине она также пострадает от импортных пошлин властей США. Такое мнение высказал глава министерства иностранных дел (МИД) европейской республики Радослав Сикорский, его слова приводит РИА Новости.

Руководитель ведомства напомнил, что в Польше производятся автомобильные двигатели, коробки передач и другие комплектующие. Эта продукция поставляется в том числе на иностранные заводы, где выпускаются немецкие автомобили. Резкое повышение импортных пошлин со стороны США может привести к падению спроса на машины из ФРГ из-за их удорожания. Это обстоятельство может рикошетом ударить и по польским производителям. «Наша экономика очень сильно связана с немецкой», — резюмировал Сикорский.

Польские производители также осуществляют прямые поставки комплектующих и запчастей на американский рынок. Резкий рост таможенных ставок может негативным образом сказаться на них. Однако объемы прямых поставок из Польши в США все же не такие высокие, как экспорт в Германию, заключил глава МИД республики.

Ранее агентство Bloomberg включила двух немецких автогигантов — Porsche и Mercedes-Benz — колоссальные убытки из-за 25-процентных пошлин США на импорт иностранных машин и запчастей к ним. Из-за новых ограничений суммарный ущерб этих концернов в ближайший год может составить порядка 3,7 миллиарда долларов. При этом главным пострадавшим, подчеркивают эксперты, станет Porsche, у которого нет собственных заводов на территории США.