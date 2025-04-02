Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:36, 2 апреля 2025Экономика

Еще одной европейской стране спрогнозировали ущерб от пошлин Трампа

Глава МИД Польши Сикорский: Наша экономика тесно связана с немецким автопромом
Анатолий Акулов (редактор)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Juan Medina / Reuters

Экономика Польши тесно связана с немецким автопромом, по этой причине она также пострадает от импортных пошлин властей США. Такое мнение высказал глава министерства иностранных дел (МИД) европейской республики Радослав Сикорский, его слова приводит РИА Новости.

Руководитель ведомства напомнил, что в Польше производятся автомобильные двигатели, коробки передач и другие комплектующие. Эта продукция поставляется в том числе на иностранные заводы, где выпускаются немецкие автомобили. Резкое повышение импортных пошлин со стороны США может привести к падению спроса на машины из ФРГ из-за их удорожания. Это обстоятельство может рикошетом ударить и по польским производителям. «Наша экономика очень сильно связана с немецкой», — резюмировал Сикорский.

Материалы по теме:
«Худший год за последние 50 лет» Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
«Худший год за последние 50 лет»Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
27 декабря 2024
Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
Трамп снова стал президентом США.Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
6 ноября 2024

Польские производители также осуществляют прямые поставки комплектующих и запчастей на американский рынок. Резкий рост таможенных ставок может негативным образом сказаться на них. Однако объемы прямых поставок из Польши в США все же не такие высокие, как экспорт в Германию, заключил глава МИД республики.

Ранее агентство Bloomberg включила двух немецких автогигантов — Porsche и Mercedes-Benz — колоссальные убытки из-за 25-процентных пошлин США на импорт иностранных машин и запчастей к ним. Из-за новых ограничений суммарный ущерб этих концернов в ближайший год может составить порядка 3,7 миллиарда долларов. При этом главным пострадавшим, подчеркивают эксперты, станет Porsche, у которого нет собственных заводов на территории США.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль высказался о мирных переговорах по Украине

    Дрон из фанеры и бутылки нашли в московском лесу

    Джейсона Момоа на новых фото описали в сети словами «толстый пьяница на стероидах»

    В России разработали модульный «Рубин» для защиты от дронов

    Госдума приняла закон о заочных судах над лицами за рубежом за преступления против России

    Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми

    Стало известно о возможном вреде российским военным из-за сообщений о боях под Курском

    Госдума приняла закон о лишении свободы на семь лет за призывы к санкциям против России

    В деле основателя «Русагро» Мошковича появились новые подробности

    Хинштейн ответил на приписываемые ему слова об ударах по мирным целям на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше