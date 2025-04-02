Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:32, 2 апреля 2025Культура

Финчер снимет картину с Брэдом Питтом по мотивам фильма Тарантино

Сценарий Тарантино про Клиффа Бута экранизируют Дэвид Финчер и Брэд Питт
Андрей Шеньшаков
Дэвид Финчер

Дэвид Финчер. Фото: Yara Nardi / Reuters

Режиссер Дэвид Финчер воссоединится с актером Брэдом Питтом ради съемок фильма по мотивам «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Картина о каскадере Клиффе Буте, придуманном Тарантино для собственного фильма, все-таки будет снята: проектом занимается стриминг-сервис Netflix. По информации источника, сам Квентин не собирается экранизировать свой сценарий, но дал согласие на то, чтобы исполнитель роли Питт лично показал его Финчеру.

Сообщается, что начало съемочного процесса намечено уже на конец лета 2025 года. Также инсайдеры считают, что небольшую роль в грядущей ленте может получить Леонардо Ди Каприо, игравший в «Однажды в Голливуде» партнера Клиффа — актера Рика Далтона.

Ранее стало известно, что Квентин Тарантино рассказал о планах на свой последний фильм, который должен выйти в 2026 году.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о масштабной договоренности между Россией и Украиной

    Россиянина осудили на 20 лет за попытку теракта на газовой сети

    Минфин сообщил о притоке «ковбойских денег» в Россию

    Мать не вернувшегося в СВО россиянина с Орденом Мужества оставили без выплаты

    Раскрыты суточные потери ВСУ в освобожденном армией России населенном пункте под Курском

    Россиянам назвали поводы для бесплатной замены батарей в квартире

    В Генпрокуратуре назвали число осужденных бойцов ВСУ после февраля 2022 года

    В Киргизии предложили переименовать грецкий орех

    Американец стал кандидатом в премьеры Сербии

    Выжившая при крушении батискафа в Египте россиянка пережила клиническую смерть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше