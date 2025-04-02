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07:01, 2 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиян за поджог объектов связи по заданию украинской спецслужбы

ФСБ: Молодые люди совершили диверсию в Якутии по заданию спецслужбы Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

В Якутии сотрудники ФСБ задержали молодых людей по подозрению в совершении диверсии. Об этом сообщает Sakhapress со ссылкой на республиканское управление ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность жителей Мирного к поджогу объектов связи по заданию украинской спецслужбы. По данным ФСБ, с злоумышленниками связались через мессенджер и дали задание совершить диверсию на территории региона за денежное вознаграждение.

Молодые люди подожгли инфраструктуру сетей связи. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»). Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Россиянам грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

20 марта сообщалось, что двое подростков получили 6 и 6,5 года в воспитательной колонии за поджог вышки сотовой связи в Забайкалье.

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