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13:33, 20 марта 2025Силовые структуры

Признание двух поджегших вышку сотовой связи российских подростков попало на видео

СК показал на видео признание 2 осужденных за поджог вышки связи в Забайкалье
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Двух российских подростков осудили за диверсию

Следователи показали на видео показания двух осужденных за поджог вышки сотовой связи в Забайкалье подростков. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

На видео снято, как первый юноша рассказал, что был на месте до поджога. Он сказал, что пришел с товарищем к вышке, открыли шкаф, внутри которого был коробок, и подожгли его. Второй просто признался в том, что поджог совершил он.

Ранее сообщалось, что подросткам — 16 и 17 лет. Они признаны виновным по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Один из них получил 6 лет воспитательной колонии, а второй — 6,5 года.

В сентябре 2024 года один из осужденных в мессенджере познакомился с неизвестным, который предложил ему за деньги взорвать или поджечь базовую станцию одного из операторов сотовой связи. Подросток согласился и привлек к преступлению друга. Ночью они проникли на станцию связи, сломали металлический шкаф с оборудованием, облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

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