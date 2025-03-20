Двух российских подростков осудили за диверсию

В Забайкалье вынесли приговор двум подросткам за поджог станции сотовой связи

В Забайкальском крае суд приговорил к шести годам лишения свободы 16-летнего и 17-летнего подростков за диверсию. Об этом «Ленте.ру» сообщили региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Несовершеннолетние признаны виновным по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Один из них получил 6 лет воспитательной колонии, а второй — 6,5 года.

В сентябре 2024 года один из осужденных в мессенджере познакомился с неизвестным, который предложил ему за деньги взорвать или поджечь базовую станцию одного из операторов сотовой связи, уточнили «Ленте.ру» в УФСБ России по Забайкальскому краю. Подросток согласился и привлек к преступлению друга. Ночью они проникли на станцию связи, сломали металлический шкаф с оборудованием, облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Ранее в Татарстане осудили троих мужчин за диверсию на железной дороге.