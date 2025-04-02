Генсек НАТО раскрыл потраченную на Украину сумму

Рютте: Страны НАТО за 3 месяца 2025-го выделили Украине уже порядка €20 млрд

Страны Североатлантического альянса за три месяца 2025 года выделили на поддержку безопасности Украины уже около 20 миллиардов евро. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.

«Союзники по НАТО продолжают поддержку Украины. Только за три первых месяца было выделено порядка 20 миллиардов евро на поддержку безопасности на 2025 год», — сказал он.

Ранее стало известно, что 11 апреля Германия и Великобритания созовут контактную группу по военным поставкам на Украину в штаб-квартире НАТО. Отмечалось, что до отказа США от председательства в этой группе в конце 2024 года подобные заседания проходили исключительно на полях плановых встреч глав МИД альянса.