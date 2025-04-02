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16:15, 2 апреля 2025Мир

Две ключевые страны НАТО созовут контактную группу по Украине

НАТО: Германия и Великобритания созовут контактную группу по Украине
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Германия и Великобритания созовут 11 апреля контактную группу по военным поставкам на Украину в штаб-квартире НАТО. Об этом cообщает пресс-служба альянса.

Прежде, до отказа Соединенных Штатов от председательства в этой группе в конце 2024 года, подобные заседания проходили исключительно на полях плановых встреч министров иностранных дел стран альянса. Однако в этот раз аналогичная встреча состоится 3-4 апреля.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что нормализации отношений с Россией после окончания конфликта на Украине не будет. По его мнению, ситуация останется напряженной.

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