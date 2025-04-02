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09:44, 2 апреля 2025Россия

Хинштейн рассказал о последствиях ночной атаки дронов ВСУ на Курскую область

Врио главы Курской области Хинштейн: После атаки БПЛА серьезных разрушений нет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Курскую область серьезных разрушений нет. О последствиях удара дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал врио главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

По словам чиновника, в трех домах поселка Маршала Жукова выбиты стекла, также загорелись несколько автомобилей. Кроме того, повреждения получили дома в Курске и селе Верхнее Гуторово. Хинштейн добавил, что жертв в результате атаки нет.

«Уважаемые жители, в случае обнаружения подозрительных предметов, пожалуйста, не приближайтесь к ним и не берите в руки — это может быть опасно», — обратился чиновник к курянам.

Также ранее сообщалось о ночной активизации ВСУ в Курской области.

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