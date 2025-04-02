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09:16, 2 апреля 2025Россия

Стало известно о ночной активизации ВСУ в Курской области

ВСУ активизировали налеты беспилотниками «Баба-Яга» в курском приграничье
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались в курском приграничье в ночь на вторник, 2 апреля, и начали применять беспилотники «Баба-Яга» с самодельными взрывными устройствами или минами. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

С помощью гескакоптеров «Баба-Яга» ВСУ, как уточняется, пытаются ударить по тыловым районам российских подразделений. Гоголевка, Рубанщина, Гончаровка и лесоподадки близ этих населенных пунктов называются в качестве основных районов обстрелов. Также украинские военные наносят удары по позициям наступающих сил.

«Остатки противника в Гоголевке были выбиты из села, а также прилегающих лесополос. Сейчас ВСУ пытаются удерживать оборону по рубежу к северо-востоку от Олешни», — говорится в сводке.

Там констатируется, что в Курской области ситуация стабилизировалась. ВСУ не пытаются атаковать, но продолжают вести активную оборону.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались прорваться в Краснояружский район Белгородской области. Украинских военных и технику, которые пытались осуществить прорыв, уничтожили в Сумской области. В результате ВСУ потеряли бронемашину и бронетранспортер, танк «Геркулес» на базе Abrams получил повреждения.

ЖЗЛ
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