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01:11, 2 апреля 2025Бывший СССР

Киев призвал Европу определить конкретную дату вступления Украины в ЕС

Жовква: Киев призвал определить конкретную дату вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Киев призывает Европу определить конкретную дату вступления Украины в Европейский союз (ЕС), чтобы членство республики в блоке было заранее зафиксировано документально. Об этом заявил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Игорь Жовква, его слова приводит РБК-Украина.

«Не бойтесь установить дату членства Украины в ЕС при условии, что Украина выполнит свою задачу, которую Украина выполняет. И именно на этом мы будем настаивать, когда будем говорить о возможных документах, договоренностях или как это еще назвать», — подчеркнул чиновник.

Он также призвал Евросоюз «двигаться с такой же скоростью, как и Украина» вопросе евроинтеграции республики. Жовква указал, что за три месяца 2025 года Киев и Брюссель не приблизились к открытию первого кластера переговоров о членстве в блоке.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил, что соглашение по недрам между Киевом и Вашингтоном не должно противоречить интеграции Украины в ЕС.

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