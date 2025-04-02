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11:36, 2 апреля 2025Мир

Китай опубликовал плакат с концепцией удара по Тайваню

В НОАК опубликовали плакат с концепцией парализующего удара по Тайваню
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кадр из выпуска новостей об учениях Китая возле Тайваня

Кадр из выпуска новостей об учениях Китая возле Тайваня. Фото: Florence Lo / Reuters

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) опубликовала плакат с концепцией «парализующего удара» по Тайваню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу военного округа в соцсети WeChat.

«Тот, кто движется против хода истории, неизбежно зайдет в тупик», — утверждается в комментарии, которым командование сопроводило плакат.

На плакате изображен остров, окруженный кораблями и ракетными оружиями.

1 апреля Китай объявил о проведении масштабных военных учений в водах вокруг Тайваня, которые призваны стать «серьезными предупреждением» для властей острова.

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