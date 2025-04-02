Китай опубликовал плакат с концепцией удара по Тайваню

В НОАК опубликовали плакат с концепцией парализующего удара по Тайваню

Кадр из выпуска новостей об учениях Китая возле Тайваня. Фото: Florence Lo / Reuters

Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) опубликовала плакат с концепцией «парализующего удара» по Тайваню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу военного округа в соцсети WeChat.

«Тот, кто движется против хода истории, неизбежно зайдет в тупик», — утверждается в комментарии, которым командование сопроводило плакат.

На плакате изображен остров, окруженный кораблями и ракетными оружиями.

1 апреля Китай объявил о проведении масштабных военных учений в водах вокруг Тайваня, которые призваны стать «серьезными предупреждением» для властей острова.