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13:34, 2 апреля 2025Экономика

Компания Tesla получила зловещий прогноз

NYT: В 2025 году продажи Tesla упадут еще сильнее, чем в 2024-м
Кирилл Луцюк

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что в 2025 году поставки Tesla по всему миру обрушатся по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Такое развитие событий станет отражением ряда серьезных проблем этой компании. Одна из них —
это негативная реакция потребителей на ту роль, которую ее руководитель Илон Маск играет в администрации президента США Дональда Трампа.

Симптомом ухудшающегося состояния Tesla стала ситуация в Норвегии, где на электрокары приходится больше 90 процентов продаж новых автомобилей. Однако именно там продажи компании упали больше чем на 12 процентов в 2025 году. Кроме того, они снизились в Дании, Франции, Нидерландах и Швеции. Аналитики полагают, что все это отразится на отчетах Tesla о ее мировых продажах за I квартал.

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Между тем в 2024 году именно на Норвегию пришлась почти четверть продаж Tesla. Но за первые два месяца этого года она опустилась на третье место. Ее потеснили Volkswagen и Toyota.

Как пишет издание, эта ситуация выглядит для компании Маска очень зловеще. Ее будущее зависит от двух моделей: внедорожника Model Y и седана Model 3. В то же время пикап Cybertruck, новейшая и самая противоречивая модель Tesla, продавался не так хорошо, как обещал Маск. Кроме того, другие производители электрокаров стали настигать Tesla в технологической гонке: Volkswagen, Volvo, BMW, а за пределами США BYD, Xpeng и другие предлагают разнообразный выбор роскошных седанов, минивэнов, пикапов и компактных автомобилей.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке могут запретить реализацию электромобилей Tesla. У компании хотят отозвать разрешения на деятельность пяти ее точек продаж.

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