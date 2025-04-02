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10:48, 2 апреля 2025Силовые структуры

Краснов заявил о ежедневном получении жалоб на проблемы с выплатами участникам СВО

Краснов: ГП ежедневно получает жалобы на проблемы с выплатами участникам СВО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Генеральная прокуратура (ГП) ежедневно получает жалобы на проблемы с выплатами участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Краснов уточнил, что, по требованиям прокуроров, 11,5 тысячи участников СВО получили надбавки за активные боевые действия. Однако жалобы все еще приходят. Они касаются оказания медицинской помощи, выплат и доступности региональных льгот. Все жалобы находятся на личном контроле Краснова, отметил он.

Ранее стало известно, что в Подмосковье для участников СВО действует 32 региональные меры поддержки. Это и выплаты, включая 500 тысяч рублей за земельный участок, и помощь детям бойцов, и газификация, и бесплатное зубное протезирование.

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