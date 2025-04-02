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11:38, 2 апреля 2025Россия

Мать рассказала о нашедшей в глазу ручку после удара одноклассника российской школьнице

В Приморье девочка нашла в глазу ручку после удара одноклассника в лицо
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Девочка, которой одноклассник проткнул глаз в школе Приморского края, сначала подумала, что обидчик ударил ее в глаз, но впоследствии обнаружила там воткнутую ручку. Об этом рассказала мать пострадавшей девочки Наталья, ее слова приводит РЕН ТВ.

Мальчик, который ударил девочку в глаз ручкой, сидел на парте перед ней. На протяжении всего занятия он толкал парту девочки, которая попросила его прекратить.

«Получается, она к нему повернулась, а он в это время ее сильно так толкнул, она встала и просто вот так подзатыльник ему дала. В этот момент он ее толкает и ударяет левым кулаком в глаз. Она сначала не поняла, верхнее веко надулось и сильно болело. Она не поняла, что в этот момент он воткнул ей ручку в глаз», — вспоминает женщина.

Когда школьница хотела потрогать веко, куда ее ударил одноклассник, она нашла в глазу ручку. Канцелярскую принадлежность врачи извлекли во время операции, однако одна ее часть еще осталась внутри. Мать рассказала, что обидчик ее дочери растет в неблагополучной семье.

О случившемся в приморском селе Веденка стало известно во вторник, 2 апреля. Следователи после случившегося возбудили уголовные дела по статье о халатности и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. У девочки, как стало известно впоследствии, сохранилось зрение, врачи диагностировали у нее проникающее ранение.

ЖЗЛ
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