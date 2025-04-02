Минобороны назвало безусловный приоритет в своей работе

Цивилева: выполнение соцгарантий участникам СВО — приоритет в работе Минобороны

Выполнение социальных гарантий в отношении участников специальной военной операции (СВО), в том числе начисление всех положенных денежных выплат, например, за активное участие в боевых действиях, уничтожение и захват военной техники противника, является безусловным приоритетом в работе Министерства обороны РФ. Об этом заявила статс-секретарь — замглавы военного ведомства Анна Цивилева.

Она подчеркнула, что под постоянным личным контролем министра совершенствуются механизмы, оперативно решаются все проблемные вопросы обеспечения, лечения, реабилитации, протезирования и другие меры социальной поддержки. «С июля прошлого года начал работу Военно-социальный центр, специалисты которого помогают участникам СВО, их родственникам и близким с решением всех возникающих вопросов получения положенных выплат», — сказала Цивилева.

Замминистра также отметила, что во всех регионах страны на базе филиалов Фонда «Защитники Отечества» открыты кабинеты Военно-социального центра, где оперативно оказывается помощь участникам СВО и членам их семей. Благодаря размещению специалистов ВСЦ в филиалах Фонда удалось организовать бесшовное взаимодействие для оказания всех мер социальной поддержки как действующим военнослужащим, так и уволенным с военной службы. По ее словам, ежедневно сотрудники Военно-социального центра обрабатывают от 100 до 600 заявок и оказывают помощь в режиме онлайн по оформлению необходимых документов или решению проблемного вопроса. Кроме того, на базе ВСЦ оперативно решаются вопросы получения лечения, направления в госпитали, взаимодействуя непосредственно с медицинскими учреждениями и воинскими частями.

В результате 90-95 процентов обращений на горячую линию ВСЦ решаются в максимально сжатые сроки. Сотрудники оперативно разыскивают необходимые документы и направляют ответы в электронном виде непосредственно заявителю. Военно-социальный центр имеет официальные аккаунты в социальных сетях, что также позволяет оперативно получать обращения и своевременно на них реагировать. «Безусловно, встречаются и нестандартные ситуации, когда, например, не хватает каких-то документов или допущены ошибки в банковских реквизитах. Во всех таких случаях Военно-социальный центр помогает быстро решить возникший вопрос, устанавливая прямой контакт с военнослужащими или их семьями. Главный принцип нашей работы — обеспечить адресную и оперативную помощь каждому обратившемуся и сопровождение на всех этапах до полного решения проблемы», — сказала Цивилева.

Она отметила, что с целью своевременного информирования обо всех перечислениях планируется реализовать Единый расчетный лист, что позволит военнослужащему понимать, за что он получил ту или иную выплату и когда.

Для комфортного и качественного обеспечения протезами военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе выполнения боевых задач, создан Единый стандарт протезирования. Эта работа организована на базе Военно-медицинской академии имени Кирова, где с 1 января действует Единый центр протезирования. Благодаря центру бойцы, получившие тяжелые увечья в результате выполнения служебных задач, могут получить медицинские услуги по протезированию максимально близко к местам проживания. Это также сократило время протезирования, и теперь в среднем это 3-4 месяца.

«Мы и дальше продолжим совершенствовать систему реализации социальных гарантий всем участникам специальной военной операции», — добавила Цивилева.