Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:10, 2 апреля 2025Мир

На Западе заявили о появлении неожиданных статей о России и Путине

Профессор Малинен: В Финляндии появились позитивные статьи о России и Путине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Финляндия готовится к нормализации отношений с Россией, о чем свидетельствует появление положительных статей в прессе о российском лидере Владимире Путине. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Это первый позитивный взгляд на Путина в финских СМИ за три года», — написал он.

По словам профессора, «правитель-марионетка» Александр Стубб (премьер-министра Финляндии — прим. Ленты.ру) заявил, что «финнам нужно смириться с тем, что отношения с Россией в конечном итоге нормализуются».

Он также задался вопросом, действительно ли правительство страны решило, что конфликт скоро закончится или это ловушка.

Ранее Малинен заявил, что западным странам следует прислушаться к заявлениям российского руководства по украинскому вопросу. Он отметил, что Кремль очень последователен в своих целях в этом вопросе.

    Обсудить
    Последние новости

    США расширили санкции против России

    В Госдуме объяснили призыв главы ВОЗ готовиться к новой пандемии

    Москвич под видом инвестирования в криптовалюту обманул россиян на 126 миллионов рублей

    «VK Музыка» обновилась

    Известная блогер и ведущая похвасталась ремонтом

    Генсек НАТО призвал страны альянса противостоять России в Арктике

    В офисе Зеленского ответили на вопрос о выборах

    Леонардо Ди Каприо вышел в свет с новой внешностью

    В США раскрыли план Трампа на Россию и Китай

    Российские подростки толпой избили пенсионера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше