На Западе заявили о появлении неожиданных статей о России и Путине

Профессор Малинен: В Финляндии появились позитивные статьи о России и Путине

Финляндия готовится к нормализации отношений с Россией, о чем свидетельствует появление положительных статей в прессе о российском лидере Владимире Путине. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Это первый позитивный взгляд на Путина в финских СМИ за три года», — написал он.

По словам профессора, «правитель-марионетка» Александр Стубб (премьер-министра Финляндии — прим. Ленты.ру) заявил, что «финнам нужно смириться с тем, что отношения с Россией в конечном итоге нормализуются».

Он также задался вопросом, действительно ли правительство страны решило, что конфликт скоро закончится или это ловушка.

Ранее Малинен заявил, что западным странам следует прислушаться к заявлениям российского руководства по украинскому вопросу. Он отметил, что Кремль очень последователен в своих целях в этом вопросе.