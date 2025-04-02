В Финляндии призвали Запад прислушаться к словам России по Украине

Профессор Малинен: Западу следует прислушаться к заявлениям Москвы по Украине

Западу следует прислушаться к заявлениям российского руководства по украинскому вопросу, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в социальной сети X.

«Кремль очень последователен в своих целях в отношении Украины и европейской структуры безопасности. Мы должны прислушаться к нему», — призывает Малинен.

Ранее Малинен уже выступал с критикой политики своей страны в отношении России. Тогда в ответ на призыв Стубба «жестко» вести себя с Москвой он заявил, что политик опасен не только для Финляндии, но и для всей Европы.

Малинен также критиковал Стубба за его милитаристскую политику, которая, по его мнению, вызывает чувство стыда.

