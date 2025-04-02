На Западе заявили об угрозе для НАТО со стороны США

Политика Вашингтона наносит ущерб основам НАТО. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.
«Уровень оптимизма, безусловно, снижается. США еще не приняли никаких конкретных решений, но каждый день как будто бы приносит очередной удар по основам альянса», — заявил один из дипломатов Североатлантического альянса.
Отмечается, что возможное сближение Вашингтона и Москвы вызывает опасения в НАТО.
13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников Соединенных Штатов по НАТО о российской угрозе. Также американский лидер отметил, что именно вопрос членства Украины в альянсе стал причиной конфликта с Россией.