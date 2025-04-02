Названо максимальное допустимое количество шоколада в день

Диетолог Барредо: Суточная доза шоколада не должна превышать 30 граммов

Диетолог Алена Барредо рассказала, сколько шоколада можно съедать в день. Максимальное допустимое количество этого продукта она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Барредо, необходимо выбирать шоколад с простым составом без лишних примесей. «Состав горького шоколада должен быть абсолютно простой: какао тертое, какао-масло, возможно содержание лецитина как эмульгатора и сахар. В молочном шоколаде будет еще молоко, сливки или сухое молоко», — уточнила она.

Суточная доза шоколада не должна превышать 15-30 граммов, добавила диетолог.

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