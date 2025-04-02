Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:40, 2 апреля 2025Мир

Нетаньяху отозвал свою кандидатуру на пост главы израильской спецслужбы

Премьер Израиля Нетаньяху отозвал свою кандидатуру на пост главы спецслужбы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал выдвинутую им кандидатуру на пост главы внутренней разведывательной службы страны Шин-Бет из-за сопротивления консерваторов. Об этом пишет Foreign Policy.

Позиция премьера изменилась через сутки после представления отставного вице-адмирала Эли Шарвита, бывшего командующего Военно-морских сил (ВМС) Израиля в качестве первого кандидата на пост. Отмечается, что консерваторов не устроила позиция Шарвита, который протестовал против подписанного Нетаньяху закона о судебной реформе и критиковал президента США Дональда Трампа за свертывание политики в области измененеия климата.

Ранее Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа, поскольку движение отвергло инициативу США о продлении перемирия. 2 марта Вашингтон предложил новый план перемирия в Газе из-за непреодолимости разногласий между Израилем и движением ХАМАС.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о масштабной договоренности между Россией и Украиной

    Россиянина осудили на 20 лет за попытку теракта на газовой сети

    Минфин сообщил о притоке «ковбойских денег» в Россию

    Мать не вернувшегося в СВО россиянина с Орденом Мужества оставили без выплаты

    Раскрыты суточные потери ВСУ в освобожденном армией России населенном пункте под Курском

    Россиянам назвали поводы для бесплатной замены батарей в квартире

    В Генпрокуратуре назвали число осужденных бойцов ВСУ после февраля 2022 года

    В Киргизии предложили переименовать грецкий орех

    Американец стал кандидатом в премьеры Сербии

    Выжившая при крушении батискафа в Египте россиянка пережила клиническую смерть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше