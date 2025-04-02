Нетаньяху отозвал свою кандидатуру на пост главы израильской спецслужбы

Премьер Израиля Нетаньяху отозвал свою кандидатуру на пост главы спецслужбы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал выдвинутую им кандидатуру на пост главы внутренней разведывательной службы страны Шин-Бет из-за сопротивления консерваторов. Об этом пишет Foreign Policy.

Позиция премьера изменилась через сутки после представления отставного вице-адмирала Эли Шарвита, бывшего командующего Военно-морских сил (ВМС) Израиля в качестве первого кандидата на пост. Отмечается, что консерваторов не устроила позиция Шарвита, который протестовал против подписанного Нетаньяху закона о судебной реформе и критиковал президента США Дональда Трампа за свертывание политики в области измененеия климата.

Ранее Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа, поскольку движение отвергло инициативу США о продлении перемирия. 2 марта Вашингтон предложил новый план перемирия в Газе из-за непреодолимости разногласий между Израилем и движением ХАМАС.