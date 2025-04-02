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08:40, 2 апреля 2025Силовые структуры

Осужденному за взятки губернатору бывшему сенатору отказались вернуть картины

Суд отказался вернуть экс-сенатору Шпигелю живопись и старинные книги
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Измайловский суд Москвы отказался вернуть предметы живописи и старинные книги бывшему сенатору Борису Шпигелю, осужденному за дачу взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Имущество экс-сенатора было изъято в ходе следствия и арестовано до фактического исполнения приговора. Однако у адвокатов Шпигеля возникли вопросы относительно обеспечения сохранности культурных ценностей. В своем ходатайстве защитник указал, что в приговоре суд не определил судьбу изъятого, но сохранил арест, в этой связи он просил вернуть живопись и книги их владельцу.

Однако суд не согласился с доводами адвоката осужденного сенатора и отклонил просьбу о возврате ему изъятого имущества.

В январе сообщалось, что судебные приставы намерены взыскать с бизнесмена более 8,6 миллиарда рублей, из которых 8,1 миллиарда — в доход государства.

Суд установил, что в период с 2019 по 2020 год глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Шпигель и его супруга передали Белозерцеву деньги и наручные часы за покровительство их фармацевтическому бизнесу. Общая сумма взятки превысила 30 миллионов рублей. Также экс-губернатору российского региона в безвозмездное пользование предоставили автомобиль.

25 января 2024 года суд в Москве приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятку Белозерцеву. Осужденный свою вину отрицал. 5 ноября бизнесмена освободили от наказания из-за постоянного ухудшения здоровья.

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