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14:46, 5 января 2025Силовые структуры

С осужденного за взятку российского бизнесмена решили взыскать миллиарды рублей

Судебные приставы взыщут с бизнесмена Бориса Шпигеля более 8,6 миллиарда рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Борис Шпигель

Борис Шпигель. Кадр: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Судебные приставы взыщут миллиарды рублей с главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, осужденного за дачу взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в отношении Шпигеля возбудили восемь исполнительных производств. С бизнесмена решили взыскать более 8,6 миллиарда рублей, из которых 8,1 миллиарда — в доход государства.

Суд установил, что в период с 2019 по 2020 год Шпигель и его супруга передали Белозерцеву деньги и наручные часы за покровительство их фармацевтическому бизнесу. Общая сумма взятки превысила 30 миллионов рублей. Также экс-губернатору российского региона в безвозмездное пользование предоставили автомобиль.

25 января 2024 года суд в Москве приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятку Белозерцеву. Осужденный свою вину отрицал. 5 ноября бизнесмена освободили от наказания из-за постоянного ухудшения здоровья.

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