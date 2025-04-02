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12:23, 2 апреля 2025Из жизни

Перехвачена подводная лодка с шестью тоннами кокаина

В Атлантическом океане перехватили субмарину наркокартеля с 6,5 тонны кокаина
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Portugal's judicial police

Сотрудники португальских правоохранительных органов перехватили в Атлантическом океане подводную лодку, которая везла 6,5 тонны кокаина. Об этом сообщает CBS News.

Субмарину, предположительно, связанную с одним из южноамериканских наркокартелей, заметили примерно в 500 морских милях (более 900 километров) к югу от Азорских островов. Из-за своей конструкции она частично оставалась на поверхности.

По версии полиции, наркотики везли на Пиренейский полуостров. Помимо кокаина, на борту находились пятеро членов экипажа.

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Первые доказательства использования наркосубмарин в Европе появились в 2019 году, когда у берегов Испании разбилась 20-метровая подлодка, везущая три тонны кокаина. Ее команда, состоящая из трех человек, проделала путь через джунгли Бразилии по Амазонке, а затем провела 27 дней в открытом океане. Мужчин арестовали и вскоре осудили за перевозку наркотиков с целью сбыта.

В 2023 году испанская полиция нашла еще одно похожее судно у берегов Галиции.

Ранее сообщалось, что в Колумбии военно-морские силы обнаружили дрейфующую подводную лодку с тонной кокаина на борту. Команда корабля погибла из-за аварии, которая привела к выделению токсичных газов.

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