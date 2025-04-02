Президент Сербии заявил, что минимум два мировых лидера тайно общались с Путиным. Кто это мог быть?

Президент Сербии Вучич: Минимум два мировых лидера тайно разговаривали с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что как минимум два мировых лидера тайно вели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным за последние три года.

Я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним Александр Вучич президент Сербии

Он объяснил, что знает об этом, так как у него «все еще есть друзья в Кремле и некоторых других странах».

На уточняющий вопрос блогера Марио Науфала, были ли это премьер-министр Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, которые публично виделись с Путиным, Вучич ответил, что говорит не о них. Сербский лидер добавил, что последний раз встречался с Путиным 25 ноября 2021 года в Сочи.

Таким образом, 9 мая, когда он намерен приехать в Москву на празднование 80-летия Победы, он увидит его впервые за три с половиной года. «Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим», — высказался Вучич.

Фицо и Орбан приезжали в Россию в прошлом году

Премьер-министр Словакии приезжал в Москву 22 декабря и обсудил с Владимиром Путиным ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Братиславой. Это первая личная встреча политиков с 2016 года.

Роберт Фицо также объяснял, что его визит в Москву стал реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот против любого транзита газа через свою территорию.

Фото: Yves Herman / Reuters

Орбан же приезжал в Москву 5 июля 2024 года. Офис венгерского премьера называл визит частью своей миротворческой миссии. Перед этим он предлагал Зеленскому прекратить огонь для начала мирных переговоров.

Появлялись слухи о тайных переговорах России и Германии

Последним разговором Путина с крупным мировым лидером было его общение по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 ноября 2024 года. До этого они говорили друг с другом в декабре 2022 года.

Еще в июне 2022 года утверждалось, что ФРГ ведет с РФ тайные переговоры. «Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило», — заявлял эксперт Института Хадсона Питер Раф.