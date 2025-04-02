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11:36, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

Раскрыто количество запрещенных в России иностранных изданий

Генпрокурор Краснов: В 2024 году в России запретили работу 81 иностранного СМИ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: FOTOGRIN / Shutterstock / Fotodom  

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал, какие меры были приняты в 2024 году в ответ на блокировку российских изданий за рубежом. Подробностями он поделился в ежегодном докладе в Совете Федерации, его слова передает ТАСС.

«Впервые в качестве, подчеркну, ответной меры на ограничение деятельности за рубежом российских СМИ принято решение о запрете работы на территории нашей страны 81 иностранного издания. Доступ к их информационным ресурсам ограничен», — раскрыл количество запрещенных в России изданий генеральный прокурор.

Краснов добавил, что в России признали нежелательно деятельность 71 иностранной и международной организации, а также запретили деятельность трех террористических объединений и 172 их подразделений.

В феврале сообщалось, что Европейский союз запретил вещание восьми российских СМИ. Ограничения, принятые в рамках 16-го пакета антироссийских санкций, коснулись онлайн-издания «Лента.ру», издания Eurasia Daily, агентства News Front и других медиа.

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