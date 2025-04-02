Раскрыты планы Запада для России на Украине

WS: Идеи Европы по отправке войск на Украину кажутся легкими только на бумаге

Идея европейских политиков об отправке войск на Украину кажется легкой только на бумаге. Такое мнение выразил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен для Weapons Substack (WS).

По его словам, Франция и Великобритания, и, возможно, другие страны работают над новой идеей по «вливанию европейских сил» в конфликт в поддержку Украины. Однако для этого у Европы нет развертываемых сил в достаточном количестве.

«Европейцам придется ожидать ответного удара со стороны русских», — полагает Брайен, добавив, что эта инициатива обречена на провал без поддержки авиации и флота, с которыми не все так гладко.

«Самолеты будут уязвимы в любом месте вблизи Восточной Украины, учитывая эшелонированную противовоздушную оборону России», — заключил он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером продолжать давить на Россию и ее президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте британского правительства в заявлении по итогам телефонного разговора двух политиков.