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10:39, 31 марта 2025Мир

Трамп и Стармер договорились давить на Путина

В британском правительстве заявили о договоренности с Трампом давить на Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carl Court / Reuters

Президент США Дональд Трамп договорился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером продолжать давить на Россию и ее президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте британского правительства в заявлении по итогам телефонного разговора двух политиков.

«Обсуждая Украину, премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече "коалиции желающих" в Париже на этой неделе. Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что Трамп будет проинформирован о саммите в формате «коалиции желающих» и возможных форматах отправки европейских войск на Украину.

Ранее, по словам президента Финляндии Александра Стубба, Трамп спросил его, можно ли доверять президенту России Владимиру Путину. Глава государства указал, что эта тема всплыла в процессе обсуждения ситуации на Украине. При этом Трамп опроверг заявления, что его отношения с Путиным якобы «находятся в нижней точке».

Вот это да!
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