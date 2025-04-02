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16:05, 2 апреля 2025Моя страна

Российский мотострелок спас котенка от дронов и обрел нового друга

Российский мотострелок из Архангельска спас котенка от дронов и назвал его Гадя
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Российский мотострелок из Архангельска спас котенка от дронов во время разведывательной операции и обрел нового друга. Об этом сообщает Life со ссылкой на Народный фронт.

Уточняется, что ради вызволения животного военнослужащий рисковал жизнью. Россиянин назвал питомца Гадя и стал проводить с ним много времени. Также он заметил, что котенок отлично сливается с камуфляжем.

Ранее российские подростки спасли кота с крыши здания магазина в Адлере и попали на видео. На кадрах один парень придерживает второго, пока тот ползет наверх, чтобы помочь животному слезть.

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