Российский мотострелок спас котенка от дронов и обрел нового друга

Российский мотострелок из Архангельска спас котенка от дронов и назвал его Гадя

Российский мотострелок из Архангельска спас котенка от дронов во время разведывательной операции и обрел нового друга. Об этом сообщает Life со ссылкой на Народный фронт.

Уточняется, что ради вызволения животного военнослужащий рисковал жизнью. Россиянин назвал питомца Гадя и стал проводить с ним много времени. Также он заметил, что котенок отлично сливается с камуфляжем.

Ранее российские подростки спасли кота с крыши здания магазина в Адлере и попали на видео. На кадрах один парень придерживает второго, пока тот ползет наверх, чтобы помочь животному слезть.