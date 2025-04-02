Схожесть консервных банок и мин подтолкнула латвийского предпринимателя к идее

Президент LDDK Андрис Бите предложил производить вместо консервных банок мины

В Латвии предложили производить вместо консервных банок мины. Эту идею высказал президент Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите, его слова цитирует «Baltijas Blass».

«Kогда я вижу, как выглядят, например, противотанковые мины, я задумываюсь, что внешне они похожи на консервные банки, и, следовательно, это то, что мы могли бы делать», — заявил предприниматель.

Он также отметил, что кто-то со стороны системы обороны должен направить предпринимателей, указав, в каком направлении работать. В частности поэтому пока Бите не решится осуществлять свою идею. «Не возьму на себя смелость давать советы о том, как нам реорганизовать промышленность для военных нужд», — отметил предприниматель.

Ранее оборонные ведомства Литвы, Латвии и Эстонии подняли вопрос о минировании границы с Россией и Белоруссией. Речь идет о противопехотных и противотанковых минах.