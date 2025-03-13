Премьер Латвии заявила о трудностях с деньгами на фоне помощи Украине

Премьер Латвии Силиня заявила о трудностях с деньгами бюджета из-за Украины

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о трудностях с деньгами бюджета из-за Украины. Ее слова приводит портал гостелерадио Латвии LSM.

«В таких условиях были направлены средства на поддержку менее обеспеченных людей, на нужды здравоохранения и образования», — заявила глава кабинета министров Латвии. Силиня отметила, что средства ушли на укрепление безопасности.

При этом премьер Латвии заявила, что не видит ошибок в своей деятельности на этом посту. Она добавила, что сейчас ситуация в республике и мире «изобилует сложностями».

Ранее Эвика Силиня заявила, что Европейскому союзу нужны быстрые действия, для помощи в достижении «мира через силу» на Украине. Премьер Латвии призвала Брюссель увеличить расходы на оборону.