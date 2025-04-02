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20:50, 2 апреля 2025Экономика

Скандальный комик избавился от дома в США

NYP: Луи Си Кей продал дом в Нью-Йорке за $2,3 млн
Александра Качан (Редактор)

Фото: Eric Thayer / Reuters

Американский стендап-комик Луи Си Кей, в прошлом обвиненный в домогательствах, продал дом в Нью-Йорке. Он получил за объект 2,3 миллиона рублей, сообщает New York Post.

Речь идет о четырехэтажном таунхаусе в квартале Гринвич Виллидж. Скандальный комик приобрел недвижимость в 2006 году за 250 миллионов долларов и выставил на продажу в мае 2024 года. Изначальная цена была немного выше финальной и составляла 2,4 миллиона долларов.

Жилье состоит из трех этажей. Внутри него — три спальни и три ванные комнаты. Интерьер оформлен в бежевых тонах с яркими акцентами. Среди отличительных черт можно ответить наличие трех каминов, просторную гостиную и выход на крышу.

Ранее в Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом актрисы Сары Джессики Паркер, который она использовала в качестве шкафа. Стоимость жилья составила около 30 миллионов долларов.

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