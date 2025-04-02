США предупредили одну страну о скором исчезновении

Daily Express: Иран исчезнет к сентябрю, если не избавится от ядерной программы

Иран может исчезнуть к сентябрю, если страна не избавится от своей ядерной программы. Об этом источник в администрации США рассказал изданию Daily Express.

«Если Иран не ответит на щедрые условия президента [США Дональда] Трампа в обмен на разрешение провести полный аудит своего ядерного потенциала и демонтаж этих мощностей, к сентябрю с Ираном будет покончено. Все очень просто», — сказал он.

Источник отдельно предупредил, что время Тегерана на исходе, и в случае отсутствия уступок атака на Иран станет лишь вопросом времени.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил о «практически неизбежной» войне с Ираном. Он подчеркнул, что Париж против того, чтобы Иран обладал ядерным оружием.