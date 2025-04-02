Трампа обвинили в уничтожении американской науки

NYT: США потеряют статус лидера передовых исследований из-за политики Трампа

США перестанут быть лидером в области передовых исследований, а также потеряют репутацию центра притяжения ведущих научных умов со всего мира из-за той политики, которую сегодня проводит хозяин Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщило издание The New York Times.

Оно напомнило, что администрация Трампа уже успела отменить или заморозить миллиарды долларов федеральных грантов, которые предполагалось выделить на научные исследования через Национальные институты здравоохранения. Кроме того, Белый дом решил резко сократить финансирование академических медицинских центров и других учреждений. Департамент эффективности правительства попытался уволить сотни работников Национального научного фонда. Были аннулированы визы сотен иностранных студентов.

Как полагают опрошенные изданием экономисты, такая политика грозит подорвать конкурентоспособность США в таких новых областях, как искусственный интеллект. Кроме того, американцы станут менее здоровыми и производительными, но более бедными в предстоящие десятилетия.

Как отметила профессор Нью-Йоркского университета Сабрина Хауэлл, отказаться от финансирования науки — это все равно что избавиться от курицы, несущей золотые яйца. Однако лаборатории по всей стране уже начали увольнять сотрудников и отменять проекты. Известны случаи, когда прекратились клинические испытания. Гарвард и Пенсильванский университет объявили о заморозке найма. В свою очередь, Франция и другие страны начали нанимать американских ученых, обещая более гостеприимную среду.

Экономисты между тем напоминают, что государственные вложения в научные исследования (особенно фундаментальные, в которые боится вкладываться частный инвестор) — это один из самых эффективных способов использования денег налогоплательщиков. Каждый доллар, потраченный на исследования и разработки, приносит около пяти долларов экономической выгоды. Причем эта сумма занижена, так как при ее расчете не учитываются такие выгоды, как более долгая жизнь и большее количество свободного времени.

Как известно, Трампа уже не первый раз обвиняют в атаках на науку. В 2021 году Белый дом даже начал расследование по этому поводу. Тогда Трампа обвиняли в вопиющих попытках исказить научные данные. Кроме того, ему ставили в вину пренебрежение научными исследованиями. В частности, в период пандемии коронавируса он игнорировал меры безопасности, а также не придавал значения информации об изменении климата.