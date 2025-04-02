Трое неизвестных напали с ножами на россиянина около рынка

Во Владивостоке трое мужчин пытались зарезать местного жителя

Во Владивостоке трое мужчин напали с ножами на 41-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию обратился охранник рынка на улице Адмирала Юмашева. Он заявил, что смотрел записи с камеры видеонаблюдения и увидел лежащего на земле раненого мужчину.

Врачи и следственно-оперативная группа приехали на место инцидента. Выяснилось, что трое неизвестных напали на россиянина. Его госпитализировали. Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут нападавших.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали 68-летнего жителя Красноармейска, который предложил своей коллеге выйти за него замуж, а получив отказ, попытался задушить ее.