Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:23, 2 апреля 2025Силовые структуры

Трое неизвестных напали с ножами на россиянина около рынка

Во Владивостоке трое мужчин пытались зарезать местного жителя
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Владивостоке трое мужчин напали с ножами на 41-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию обратился охранник рынка на улице Адмирала Юмашева. Он заявил, что смотрел записи с камеры видеонаблюдения и увидел лежащего на земле раненого мужчину.

Врачи и следственно-оперативная группа приехали на место инцидента. Выяснилось, что трое неизвестных напали на россиянина. Его госпитализировали. Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут нападавших.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали 68-летнего жителя Красноармейска, который предложил своей коллеге выйти за него замуж, а получив отказ, попытался задушить ее.

    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии заявил, что минимум два мировых лидера тайно общались с Путиным. Кто это мог быть?

    На МКАДе у грузовика на ходу отвалилось колесо и ударило в автомобиль

    Популярная российская актриса снялась в купальнике у бассейна

    В США раскрыли планы Трампа по Гренландии

    Уникальные артефакты времен Древней Руси нашли в российском регионе

    Приводившей несовершеннолетних девочек к экс-главе челябинского завода вынесли приговор

    В РПЦ заявили россиянам о необходимости мучиться и терпеть

    Наследственное дело открыли после смерти комментатора Уткина

    Москалькова раскрыла свежие данные о вывезенных на Украину жителях Курской области

    На Западе заявили об угрозе для НАТО со стороны США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше