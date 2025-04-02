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11:01, 2 апреля 2025Бывший СССР

Украина организовала научную экспедицию для замены копеек на шаги

Нацбанк Украины организовал научную экспедицию для замены копеек на шаги
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wikipedia

Национальный банк Украины (НБУ) организовал научную экспедицию для замены копеек на шаги в качестве разменной монеты на территории страны. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, передает «РБК-Украина».

«Целая экспедиция, которая подтвердила, что украинским названием мелкой монеты, одной сотой фракции украинской гривны, является шаг», — подчеркнул руководитель украинского Нацбанка.

По словам Пышного, шаг как монета ведет истоки со времен Гетманщины. При этом он отметил, что соответствующий указ был впервые издан в период Украинской народной республики.

Пышный рассказал о проведении исторической экспедиции после начала в сентябре 2024 года дискуссии о смене названия копейки. Он назвал решение логичным шагом и заявил, что после распада СССР копейка осталась в качестве разменной монеты только на территории России, Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Ранее НБУ обратился к Верховной Раде Украины с предложением переименовать копейки в шаги. Ведомство сообщает, что для достижения целей декоммунизации и дерусификации в стране необходимо переименовать копейку.

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