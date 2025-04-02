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02:01, 2 апреля 2025Мир

Украинка отказалась съезжать из дома в Лондоне по решению суда

Украинка Романишина отказалась съезжать из дома в Лондоне по решению суда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Украинка Мария Романишина отказалась съезжать из дома в Лондоне стоимостью 650 000 фунтов стерлингов, несмотря на решение суда. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Известно, что украинка переехала в дом коллекционера военных реликвий Ричарда Джоя в 2011 году. У него не было детей, поэтому Романишина согласилась помогать мужчине помогать по хозяйству.

Джой скончался в 2018 году, а его двоюродный брат заявил о праве на дом. Он отстоял свое право на недвижимость брата в суде, Романишина согласилась съехать, однако спустя некоторое время передумала.

«Это было его завещание, почему мне нужно съезжать? Таково желание мистера Джоя. Таково было его желание», — заключила Романишина.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Великобритании оказались перед «смертельным выбором» из-за бюрократической волокиты местных властей, связанной с регистрацией ввезенных автомобилей. Так, беженка Татьяна Архипова заявила, что ей пришлось вернуть свою машину на Украину. Изначально ей обещали временное разрешение на въезд на автомобиле сроком на три года.

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