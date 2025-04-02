Умер актер из «Трех мушкетеров»

Ушел из жизни актер из «Трех мушкетеров» Алоис Швеглик

Чехословацкий и чешский актер Алоис Швеглик ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщает телеканал СТ24.

Швеглик родился в 1939 году в Чехословакии. Известно, что он не смог поступить в пражскую Академию исполнительских искусств, но был принят в театр. В фильмографии артиста — более 150 проектов, за которые он получил три актерские награды. Он известен по роли Атоса в экранизации «Трех мушкетеров» 1982 года, а также по проектам «30 случаев майора Земана», «Освобождение Праги», «Арабела возвращается», «Лабиринт».

Ранее стало известно, что немецкий актер Витторио Пирбазари, известный по сериалу Netflix «Берлинские легавые», ушел из жизни в возрасте 44 лет. Артист умер прямо во время тренировки на беговой дорожке в спортзале.