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16:05, 2 апреля 2025Культура

Звезда сериала Netflix умер во время занятия в спортзале

Актер и культурист Витторио Пирбазари умер во время тренировки в спортзале
Андрей Шеньшаков
Витторио Пирбазари

Витторио Пирбазари. Фото: Michael Timm / face to face / Globallookpress.com

Немецкий актер Витторио Пирбазари, известный по сериалу Netflix «Берлинские легавые», ушел из жизни в возрасте 44 лет. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на коллег артиста.

Известно, что Пирбазари, который также был культуристом и активно занимался спортом, умер прямо во время тренировки на беговой дорожке в спортзале. Режиссер и друг пошибшего Саид Ибрагим выразил соболезнования на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Многие, кто знал Вито, видел парня ростом шесть футов и два дюйма, опасного парня с грудой мышц. Но я могу сказать что у него было доброе сердце, как у десятилетнего ребенка», — отметил Ибрагим.

Также сообщается, что в январе 2025 года Пирбазари перенес операцию после разрыва мышцы во время тренировки. Позже актер попал в автомобильную аварию, получив перелом позвоночника. Ему были сделаны операции на обе ноги. 23 марта спортсмен сообщил, что наконец приступил к тренировкам.

Ранее стало известно, что ушел из жизни сыгравший в «Бэтмене навсегда» актер Вэл Килмер. Он умер в 65 лет от пневмонии после продолжительной болезни.

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