Умер Вэл Килмер. Весь мир любил его за роли в «Бэтмене» и «Топ Ган»

Сыгравший в «Бэтмене навсегда» актер Вэл Килмер умер в 65 лет от пневмонии

Голливудский актер Вэл Килмер умер 2 апреля в возрасте 65 лет. Об этом сообщила газета The New York Times. Дочь артиста Мерседес подтвердила новости о смерти отца.

Причиной смерти Килмера стала пневмония, до этого актер тяжело болел

Дочь актера сообщила, что Килмер скончался после борьбы с пневмонией. Она также рассказала, что в 2014 году у ее отца диагностировали рак горла, но позднее ему удалось победить болезнь.

Фото: EuropaNewswire / Gado / Getty Images

Одним из первых о болезни Килмера сообщил в 2016 году актер Майкл Дуглас. Тогда артист опроверг эту информацию, однако пользователи сети захотели узнать о его здоровье больше. Во время ответов на один из вопросов Килмер подтвердил их подозрения.

Очевидно, он хотел мне помочь тогда, потому что СМИ пытались выяснить, куда я исчез. Я боролся с раком Вэл Килмер актер

Актер также рассказал, что ему было сложно говорить и общаться с журналистами: «Несмотря на лечение, мой язык опухал. Тогда мой голос звучал не так, как обычно, и даже сейчас люди могут подумать, что я нездоров», — отмечал он.

Впервые слухи о болезни актера появились в 2015 году, когда его госпитализировали с опухолью горла. На тот момент он заявлял, что у него всего лишь были осложнения после простуды.

Килмер стал звездой благодаря фильму «Лучший стрелок»

Вэл Килмер родился в Лос-Анджелесе 31 декабря 1959 года. Всего за свою карьеру он успел сняться в десятках фильмов.

Кадр: фильм «Лучший стрелок»

Актер дебютировал на экранах в 1984 году в картине-пародии на шпионские фильмы времен холодной войны «Совершенно секретно!». В 1986 году артиста пригласили на роль в фильме «Лучший стрелок», приключенческую драму о летчиках-курсантах, в которой Килмер сыграл дерзкого соперника звезды картины Тома Круза. Ставшее блокбастером кино сделало молодого актера звездой, известной по всему миру.

В начале 1990-х Килмер предстал в образе Джима Моррисона в фильме Оливера Стоуна «Дорз»

Он также запомнился зрителям в главной роли в фильме «Бэтмен навсегда» (1995) режиссера Джоэла Шумахера, где в костюме летучей мыши сражался с Двуликим (Томми Ли Джонс) и Загадочником (Джим Керри). В том же году на экраны вышел культовый боевик Майкла Манна «Схватка», в котором Килмер сыграл одну из главных ролей наряду с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. Также актер известен по ролям в таких проектах, как «Настоящая любовь» (1993), «Громовое сердце» (1992) и «Святой» (1997).

На протяжении всей карьеры Килмер считался актером, с которым было сложно работать режиссерам и другим артистам и который своим поведением мог сорвать съемочный процесс. Режиссер «Бэтмена навсегда» Шумахер называл его «инфантильным и несносным», а работавший с ним над «Островом доктора Моро» Джон Франкенхаймер заявил, что не уважает Килмера «за его отношение к работе» и «больше никогда не хочет с ним сотрудничать».

«Если ты стал звездой, ты навсегда ею останешься»

В интервью для The Hollywood Reporter в 2012 году Килмер рассказал о затянувшемся отсутствии ролей в больших голливудских проектах в течение десятилетия и признал, что его карьерная дуга была необычной. Тогда артист признался, что у него были другие интересы, ему хотелось проводить время со своими детьми.

Кадр: фильм «Бэтмен навсегда»

«Я ни о чем не жалею. Это поговорка, но в ней есть доля правды: если ты однажды стал звездой, ты навсегда ею останешься. Вопрос только в том, на каком уровне?» — сказал актер.

В 2016 году на экраны вышел документальный фильм «Вэл», в котором Килмер откровенно рассказал о своей жизни и карьере, а также о борьбе с раком. Актер выступил автором сценария и одним из продюсеров картины, премьера которой состоялась на Каннском фестивале.

