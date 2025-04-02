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07:30, 2 апреля 2025МирЭксклюзив

Оценено влияние олигархата на Трампа

Политолог Дубравский: Республиканцы в США отстаивают интересы крупного капитала
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Правящих в США республиканцев можно считать партией больших денег, поскольку они действительно отстаивают интересы крупного капитала. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и аналитик Павел Дубравский.

«Республиканская партия вернулась к своим корням, к своим основам. Сегодня она вновь стала партией крупных денег и большого капитала», — указал он.

Политолог напомнил, что при президенте Бараке Обаме крупные корпорации начали ориентироваться на Демократическую партию. Однако после того, как среди республиканцев начали доминировать сторонники Дональда Трампа, большой бизнес вновь стал поддерживать правые силы.

Тем не менее влияние крупного капитала на американскую политику существовало всегда. В связи с этим нельзя считать влияние олигархов исключительной чертой только нынешней администрации Трампа, заключил Дубравский.

Перед уходом с поста президента США демократ Джо Байден рассказал об угрозе наступления олигархии в стране. По его словам, при Дональда Трампе крупные предприниматели будут угрожать американской демократии.

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