В Германии перекрыли трассу из-за свиньи

Bild: В Германии полностью перекрыли автобан из-за сбежавшей свиньи

В Германии полностью перекрыли автобан из-за сбежавшей свиньи. Об этом сообщает издание Bild.

«Из-за сбежавшей свиньи во вторник пришлось полностью перекрыть автобан A63 между съездами Виннвайлер и Гельхайм», — указано в сообщении.

Отмечается, что полицию вызвал водитель, который случайно заметил свинью у ограждения трассы. Ему пришлось доказывать полицейским, что это не первоапрельская шутка. Свинью впоследствии удалось поймать, сейчас правоохранители ищут ее хозяина.

Ранее в городе Пидмонт, США, мужчины не стало из-за ран, которые ему нанесли голодные свиньи. Они сбежали из клетки и напали на хозяина. В полиции предполагают, что он пытался спрятаться от них под машиной, но это его не спасло.