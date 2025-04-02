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21:29, 2 апреля 2025Мир

В Германии перекрыли трассу из-за свиньи

Bild: В Германии полностью перекрыли автобан из-за сбежавшей свиньи
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Friso Gentsch / dpa / Global Look Press

В Германии полностью перекрыли автобан из-за сбежавшей свиньи. Об этом сообщает издание Bild.

«Из-за сбежавшей свиньи во вторник пришлось полностью перекрыть автобан A63 между съездами Виннвайлер и Гельхайм», — указано в сообщении.

Отмечается, что полицию вызвал водитель, который случайно заметил свинью у ограждения трассы. Ему пришлось доказывать полицейским, что это не первоапрельская шутка. Свинью впоследствии удалось поймать, сейчас правоохранители ищут ее хозяина.

Ранее в городе Пидмонт, США, мужчины не стало из-за ран, которые ему нанесли голодные свиньи. Они сбежали из клетки и напали на хозяина. В полиции предполагают, что он пытался спрятаться от них под машиной, но это его не спасло.

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