В Кремле заявили о согласовании даты и места предстоящего российско-китайского саммита

Песков: Дата и место предстоящего российско-китайского саммита согласованы

Дата и место предстоящего российско-китайского саммита согласованы, идет массированная подготовка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля назвал предстоящее событие важнейшим внешнеполитическим мероприятием для России. «Повестка дня сейчас в проработке... Визит, продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем — это наш безусловный приоритет, который не связан ни с какой конъюнктурой, не зависит ни от каких внешних факторов», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И анонсировал проведение в мае российско-китайского саммита.

Со своей стороны Ван И подчеркнул, что российско-китайские отношения являются нерушимыми и крепкими, а Пекин полностью понимает и поддерживает Москву.