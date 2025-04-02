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12:58, 2 апреля 2025Мир

В Кремле заявили о согласовании даты и места предстоящего российско-китайского саммита

Песков: Дата и место предстоящего российско-китайского саммита согласованы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дата и место предстоящего российско-китайского саммита согласованы, идет массированная подготовка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля назвал предстоящее событие важнейшим внешнеполитическим мероприятием для России. «Повестка дня сейчас в проработке... Визит, продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем — это наш безусловный приоритет, который не связан ни с какой конъюнктурой, не зависит ни от каких внешних факторов», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И анонсировал проведение в мае российско-китайского саммита.

Со своей стороны Ван И подчеркнул, что российско-китайские отношения являются нерушимыми и крепкими, а Пекин полностью понимает и поддерживает Москву.

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