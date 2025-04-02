В ЛНР заявили о начале мероприятий по освобождению одного населенного пункта

Марочко: ВС РФ начала мероприятия по установлению контроля над Григоровкой в ЛНР

Российская армия начала мероприятия по установлению контроля над населенным пунктом под Кременной. Об этом заявил отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас Вооруженные силы (ВС) России усилили давление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Григоровка. «На данный момент идут активные мероприятия по освобождению данного населенного пункта», — написал Марочко.

Он также заявил, что Российская армия улучшила тактическое положение в районе кременских лесов, которые находятся возле Григоровки.

Накануне Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ продвинулись в районе Волчанска и Липцев в Харьковской области. «На харьковском направлении (...) расширена зона контроля в районе Волчанска», — сообщил он.